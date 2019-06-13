Морьентес назвал причины неудач сборной Испании

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Фернандо Марьентес рассказал о переменах в сборной Испании.

«Последние титулы были завоёваны с очень опытными игроками-ветеранами, обладавшими невероятными способностями. После этого в Испании произошли некоторые перемены, и сейчас сборная переживает переходный момент. Тренерский штаб находится в поисках лучшего состава. Думаю, у нас есть очень хорошие футболисты. Но, возможно, именно та команда была лучшей в истории страны. Поэтому будет очень трудно вернуться к предыдущему уровню», — рассказал RT экс-нападающий.

Кроме того, он поделился впечатлениями от поражения сборной Испании в матче с Россией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Не ожидал, что мы проиграем тот матч. Как правило, на таких турнирах решающую роль играют мелкие детали. Думаю, Испания тогда выступила не так, как мы привыкли видеть. Это была большая проблема», — добавил он.

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