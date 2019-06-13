Трезеге о Мбаппе: ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе

Чемпион мира 1998 года Давид Трезеге восхитился достижением французского нападающего Килиана Мбаппе, забившего 100-й мяч в карьере.

«Мбаппе — игрок исключительного уровня. Ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе, забил 100 мячей. Это невероятная цифра. Думаю, что он — будущее сборной Франции и мирового футбола. Это сформировавшийся спортсмен, у которого есть всё, чтобы стать ещё сильнее», — рассказал Трезеге RT.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч футбольных легенд. Сборная России в серии пенальти одержала верх над послами чемпионата Европы 2020 года. Основное время завершилось со счётом 16:16.

Ранее Трезеге поделился мнением о системе VAR.