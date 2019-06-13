Трезеге положительно оценил внедрение системы VAR в футболе
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«VAR даёт возможности, которых раньше у нас не было. По моему мнению, это что-то новое, что-то, к чему нужно приспособиться. На это требуется время, но пока всё идёт хорошо. Футболисты довольны, болельщики тоже. Значит, это было правильное решение», — заявил Трезеге в интервью RT.
Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч футбольных легенд. Сборная России в серии пенальти одержала верх над послами чемпионата Европы 2020 года. Основное время завершилось со счётом 16:16.
Ранее Трезеге оценил возможность Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов.