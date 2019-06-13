Трезеге положительно оценил внедрение системы VAR в футболе

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR даёт возможности, которых раньше у нас не было. По моему мнению, это что-то новое, что-то, к чему нужно приспособиться. На это требуется время, но пока всё идёт хорошо. Футболисты довольны, болельщики тоже. Значит, это было правильное решение», — заявил Трезеге в интервью RT.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч футбольных легенд. Сборная России в серии пенальти одержала верх над послами чемпионата Европы 2020 года. Основное время завершилось со счётом 16:16.

Ранее Трезеге оценил возможность Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов.