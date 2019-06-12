Трезеге считает, что Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов

Бывший французский футболист чемпион мира и Европы Давид Трезеге считает, что Санкт-Петербург готов к проведению решающего матча Лиги чемпионов.

«Этот город великолепен, я рад находиться здесь. Санкт-Петербург важен для футбола, здесь построен прекрасный стадион. Думаю, здесь стоит проводить финал Лиги чемпионов, город готов к этому», — цитирует Трезеге ТАСС.

Санкт-Петербург борется с Мюнхеном за право принять финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что сборная России уступает послам Евро-2020 после первого тайма, несмотря на пять голов Сычёва.