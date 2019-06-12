Трезеге считает, что Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бывший французский футболист чемпион мира и Европы Давид Трезеге считает, что Санкт-Петербург готов к проведению решающего матча Лиги чемпионов.
Трезеге считает, что Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов
  • © Gaetano Piazzolla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Этот город великолепен, я рад находиться здесь. Санкт-Петербург важен для футбола, здесь построен прекрасный стадион. Думаю, здесь стоит проводить финал Лиги чемпионов, город готов к этому», — цитирует Трезеге ТАСС.

Санкт-Петербург борется с Мюнхеном за право принять финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что сборная России уступает послам Евро-2020 после первого тайма, несмотря на пять голов Сычёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить