Уайт рассказал, когда Макгрегор проведёт свой следующий бой
- Reuters
«В настоящее время Конор бездельничает. Думаю, он ждёт, как всё пройдет с этими парнями (имеет ввиду поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242. — RT). Думаю, он скоро появится, уже в этом году», — цитирует Уайта BT Sport.
Глава промоушена также прокомментировал возможный поединок между Макгрегором и Джастином Гэтжи. По его словам, ирландский спортсмен не отказывался от встречи с американцем.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как будет действовать в своём возможном поединке с Тони Фергюсоном.