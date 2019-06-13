Уайт рассказал, когда Макгрегор проведёт свой следующий бой

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сроках возвращения в октагон экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Уайт рассказал, когда Макгрегор проведёт свой следующий бой
  • Reuters

«В настоящее время Конор бездельничает. Думаю, он ждёт, как всё пройдет с этими парнями (имеет ввиду поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242. — RT). Думаю, он скоро появится, уже в этом году», — цитирует Уайта BT Sport.

Глава промоушена также прокомментировал возможный поединок между Макгрегором и Джастином Гэтжи. По его словам, ирландский спортсмен не отказывался от встречи с американцем. 

Ранее Нурмагомедов рассказал, как будет действовать в своём возможном поединке с Тони Фергюсоном.

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