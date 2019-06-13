Нурмагомедов рассказал, как планирует драться с Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать в бою с Тони Фергюсоном, если тот состоится.

«Возможно, Фергюсон считает, что я проведу с ним поединок в стойке, как это делали все его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни. Фергюсон худой в талии, так что я переведу его в партер и там лишу сил», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

По словам российского спортсмена, после перевода соперника в партер он постарается досрочно завершить поединок с помощью болевого или удушающего приёма либо технического нокаута.

При этом Нурмагомедов выразил мнение, что американский спортсмен заслужил право подраться за титул, и отметил, что надеется в скором времени встретиться с ним в клетке.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал пункт в новом контракте с организацией о возможности проведения поединка с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.