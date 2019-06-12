Горячкина и Лагно сыграли вничью на шахматном турнире претенденток

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно в десятом туре турнира претенденток, который проходит в Казани.

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась на 42-м ходу.

По итогам восьми туров Горячкина занимает первое место, набрав 8 очков. На втором месте располагается её соотечественница Екатерина Лагно — 5,5 балла. Тройку лидеров замыкает представительница Украина Анна Музычук — 5 очков.

В следующем туре Горячкина сыграет с Музычук, Лагно — с Марией Музычук, Александра Костенюк занимающая пятое место (4,5 очка) сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, а Валентина Гунина, идущая восьмой (3,5 очка), сыграет с представительницей Грузии Наной Дзагнидзе.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» в прямом эфире покажет шахматный турнир, снятый в VR-студии.