«Матч ТВ» в прямом эфире покажет шахматный турнир, снятый в VR-студии

Телеканал «Матч ТВ» покажет первый полностью снятый в студии виртуальной реальности шахматный турнир «Армагеддон», который специально разработан под телевизионный формат.

Турнир состоится в период с 10 по 16 июня, и в нём примут участие восемь шахматистов. Среди российских гроссмейстеров на турнире сыграют Сергей Карякин, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Ян Непомнящий и Эрнесто Инаркиев.

Онлайн-трансляции «Армагеддона» будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

За победу на турнире один из участников получит $50 тыс.

Ранее Александра Горячкина обыграла Александру Костенюк и укрепила лидерство на шахматном турнире претенденток.