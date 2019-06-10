«Матч ТВ» в прямом эфире покажет шахматный турнир, снятый в VR-студии

Короткая ссылка
Телеканал «Матч ТВ» покажет первый полностью снятый в студии виртуальной реальности шахматный турнир «Армагеддон», который специально разработан под телевизионный формат.
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет шахматный турнир, снятый в VR-студии
  • РИА Новости

Турнир состоится в период с 10 по 16 июня, и в нём примут участие восемь шахматистов. Среди российских гроссмейстеров на турнире сыграют Сергей Карякин, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Ян Непомнящий и Эрнесто Инаркиев.

Онлайн-трансляции «Армагеддона» будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

За победу на турнире один из участников получит $50 тыс.

Ранее Александра Горячкина обыграла Александру Костенюк и укрепила лидерство на шахматном турнире претенденток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить