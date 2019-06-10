«Матч ТВ» в прямом эфире покажет шахматный турнир, снятый в VR-студии
- РИА Новости
Турнир состоится в период с 10 по 16 июня, и в нём примут участие восемь шахматистов. Среди российских гроссмейстеров на турнире сыграют Сергей Карякин, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Ян Непомнящий и Эрнесто Инаркиев.
Онлайн-трансляции «Армагеддона» будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
За победу на турнире один из участников получит $50 тыс.
Ранее Александра Горячкина обыграла Александру Костенюк и укрепила лидерство на шахматном турнире претенденток.