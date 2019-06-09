Горячкина обыграла Костенюк и укрепила лидерство на шахматном турнире претенденток

Россиянка Александра Горячкина одержала победу над соотечественницей Александрой Костенюк в восьмом туре турнира претенденток, который проходит в Казани.

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась на 42-м ходу.

По итогам восьми туров Горячкина занимает первое место, набрав 6,5 очка. На втором месте располагается её соотечественница Екатерина Лагно — 4,5 балла. Тройку лидеров замыкает представительница Грузии Нана Дзагнидзе — 4 очка.

В следующем туре Горячкина сыграет с ещё одной соотечественницей, Валентиной Гуниной, занимающей седьмое место (3,5 очка), а Костенюк, идущая восьмой (3 очка), сыграет с Лагно.

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