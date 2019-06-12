Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не стал комментировать информацию СМИ о своём возможном переходе в мадридский «Реал».

«Сейчас не время говорить о «Реале». Вы всегда спрашиваете меня об этом, но не сейчас», — приводит слова Мбаппе Marca.

По информации СМИ, 20-летний француз готов перейти в «Реал» из-за обстановки в парижской команде. Мбаппе играет за ПСЖ с 2017 года. В его активе 60 забитых мячей и 32 голевые передачи в 87 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в профессиональной карьере.