СМИ: Мбаппе готов перейти в «Реал» из-за Неймара

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов перейти в мадридский «Реал» из-за обстановки внутри команды.

Как сообщает ABC.es, 20-летний француз готов сменить клубную прописку из-за того, что его не устраивает его роль в ПСЖ, а именно то, что его вклад в успехи команды оцениваются меньше, чем вклад бразильца Неймара.

По мнению Мбаппе, он достоин получать заработную плату не меньшую, чем звёздный форвард сборной Бразилии.

Отмечается, что отец французского форварда уже работает над трансфером сына в «Реал».

Мбаппе перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Монако». В его активе 60 голов и 32 результативные передачи в 87 матчах за парижский клуб.

Ранее сообщалось, что МЮ готовит предложение «Реалу» об аренде Бэйла.