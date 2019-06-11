Россия лишится руководящих постов в IAAF

Россия на четыре года лишится всех руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы IAAF, из-за отстранения ВФЛА сейчас лишена возможности заявить своих кандидатов на выборы, которые пойдут на конгрессе IAAF в конце сентября.

Таким образом, в течение следующих четырёх лет в руководстве IAAF не будет представителей России.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее сообщалось, что Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА.