Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

«Мне было неприятно это заявление Марии. Она была у меня несколько раз. Для федерации это плохой сигнал и звонок, это значит, у них нет прямой связи и понимания с такими молодыми ребятами», — сказал Колобков.

По его словам, главе ВФЛА необходимо встретиться и объяснить, что федерация делает для восстановления своих прав.

«Может, они не всё знают. Безусловно, федерация должна защищать чистых спортсменов, которые защищают честь нашей страны», — добавил Колобков.

Членство ВФЛА в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее Ласицкене прокомментировала решение совета IAAF не восстанавливать ВФЛА в правах.