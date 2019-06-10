Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
  • Reuters

«Мне было неприятно это заявление Марии. Она была у меня несколько раз. Для федерации это плохой сигнал и звонок, это значит, у них нет прямой связи и понимания с такими молодыми ребятами», — сказал Колобков.

По его словам, главе ВФЛА необходимо встретиться и объяснить, что федерация делает для восстановления своих прав.

«Может, они не всё знают. Безусловно, федерация должна защищать чистых спортсменов, которые защищают честь нашей страны», — добавил Колобков.

Членство ВФЛА в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее Ласицкене прокомментировала решение совета IAAF не восстанавливать ВФЛА в правах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить