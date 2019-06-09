Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
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«За последние три с половиной года я раз 200 слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обёртка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело — прыгать и молчать», — написала Ласицкене в своём Instagram.

Она отметила, что можно продолжать заниматься самообманом, рассказывая, что на Западе боятся российских легкоатлетов, а также о многочисленных пунктах «дорожной карты», но истинная проблема заключается в том, что было сделано с российской лёгкой атлетикой за последние годы.

«Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, всё-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики», — добавила двукратная чемпионка мира и Европы.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее Руне Андерсен заявил, что IAAF не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА.

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