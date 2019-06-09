Андерсен: IAAF не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен сообщил, что организация не ставит перед собой цель намеренно затягивать процесс восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Как только мы получим отчёт о результатах перепроверки проб, то будем действовать быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешилась», — приводит слова Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее стало известно, когда IAAF получит данные из московской лаборатории от WADA.