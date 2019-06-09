Андерсен: IAAF не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА

Короткая ссылка
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен сообщил, что организация не ставит перед собой цель намеренно затягивать процесс восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Андерсен: IAAF не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА
  • Reuters

«Как только мы получим отчёт о результатах перепроверки проб, то будем действовать быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешилась», — приводит слова Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее стало известно, когда IAAF получит данные из московской лаборатории от WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить