Стало известно, когда IAAF получит данные из московской лаборатории от WADA

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен сообщил, когда организация получит данные из московской антидопинговой лаборатории от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам Андерсена, которые передаёт ТАСС, большую часть данных организация получит 18 июня.

Он также заявил, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена до завершения перепроверки данных допинг-проб, при этом он отметил, что пока сложно сказать, как долго продлится изучение.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.