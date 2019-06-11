В «Тракторе» отказались от идеи приглашения хоккеиста Войнова

В челябинском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отказались от идеи пригласить в команду защитника Вячеслава Войнова.

По словам генерального директора ХК «Трактор» Бориса Видгофа, которые передаёт ТАСС, в клубе знают запросы 29-летнего игрока и понимают, что их выполнение может быть очень непростым для команды.

«Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», — добавил функционер.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

Ранее в «Лос-Анджелесе» заявили, что Войнов не будет выступать за команду.