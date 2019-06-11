Теннисист Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думал о досрочном завершении сезона.
Теннисист Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон
  • ©Gwendoline Le Goff
  • globallookpress.com

«За последние 18 месяцев я много мучился из-за травм. Помимо проблем с коленом, были и другие трудности, которые влияли на мою игру. Этих трудностей было слишком много. После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад. В голове крутились идеи и сценарии. Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться, вместо того чтобы играть через боль», — приводит слова Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.

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