Теннисист Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думал о досрочном завершении сезона.

«За последние 18 месяцев я много мучился из-за травм. Помимо проблем с коленом, были и другие трудности, которые влияли на мою игру. Этих трудностей было слишком много. После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад. В голове крутились идеи и сценарии. Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться, вместо того чтобы играть через боль», — приводит слова Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.