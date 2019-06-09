Саутгейт заявил, что сборная Англии заслужила победу в матче за бронзу Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций УЕФА.

«Мы заслужили победу в этом матче, если учесть все наши шансы и удары в каркас ворот. Мне очень понравилась наша реакция на неудачу в полуфинале и несколько действительно хороших дискуссий в течение последних дней на тему того, что мы очень разочарованы, что не сумели выйти в финал и завоевать трофей», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также отметил, что его команде необходимо продолжать совершенствоваться до тех пор, пока она не достигнет желаемых целей.

Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5. Решающий, шестой удар швейцарцев отразил голкипер английской команды Джордан Пикфорд.

Ранее Владимир Петкович заявил, что участие в Лиге наций стало положительным опытом для сборной Швейцарии.