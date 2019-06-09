Тренер сборной Швейцарии: Лига наций — это положительный опыт для нас

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Англии в матче за третье место футбольной Лиги наций УЕФА.

«Это был сложный матч. Мы хорошо начали игру и создали несколько моментов, но после первого тайма Англия была лучше нас. Мы показали хороший футбол, и команда заслужила комплименты», — приводит слова Петковича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что его команде стоит больше времени уделить отработке пенальти, поскольку это не первый проигрыш в серии 11-метровых.

«Я могу только повторить то, что говорил раньше. Лига наций — это положительный опыт для нас. Да и для всего европейского футбола», — добавил 55-летний специалист.

Сборная Швейцарии проиграла команде Англии в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5. Свой 11-метровый удар не сумел реализовать форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Йосип Дрмич.

Ранее сообщалось, что голкипер Джордан Пикфорд вошёл в историю сборной Англии по футболу.