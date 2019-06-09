Депутат опасается новой волны истерии вокруг допуска сборной России до ОИ-2020 из-за статуса ВФЛА

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

«К сожалению, сбывается худший сценарий, который нам рисовали СМИ. Это может быть первым звоночком новой волны истерии, когда будут требовать недопуска нашей команды к летним Олимпийским играм. Это может стать не очень хорошей новостью», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее глава ВФЛА прокомментировал решение IAAF не восстанавливать организацию в правах.