Депутат опасается новой волны истерии вокруг допуска сборной России до ОИ-2020 из-за статуса ВФЛА
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- РИА Новости
«К сожалению, сбывается худший сценарий, который нам рисовали СМИ. Это может быть первым звоночком новой волны истерии, когда будут требовать недопуска нашей команды к летним Олимпийским играм. Это может стать не очень хорошей новостью», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.
Ранее глава ВФЛА прокомментировал решение IAAF не восстанавливать организацию в правах.