Депутат опасается новой волны истерии вокруг допуска сборной России до ОИ-2020 из-за статуса ВФЛА

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Депутат опасается новой волны истерии вокруг допуска сборной России до ОИ-2020 из-за статуса ВФЛА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«К сожалению, сбывается худший сценарий, который нам рисовали СМИ. Это может быть первым звоночком новой волны истерии, когда будут требовать недопуска нашей команды к летним Олимпийским играм. Это может стать не очень хорошей новостью», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее глава ВФЛА прокомментировал решение IAAF не восстанавливать организацию в правах.

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