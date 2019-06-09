Глава ВФЛА прокомментировал решение IAAF не восстанавливать организацию в правах

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать организацию в правах.

«Ранее предполагалось, что IAAF не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации, сейчас ситуация изменилась, в этом вопросе нам остаётся только ждать», — приводит слова Шляхтина пресс-служба ВФЛА.

Он отметил, что, говоря о вопросах, связанных с отстранёнными тренерами и специалистами, организация продолжает активную работу по изменению антидопинговой культуры в стране, но такие изменения не могут произойти мгновенно.

«В самое ближайшее время состоится моя очередная встреча с рабочей группой IAAF, в настоящий момент мы находимся на стадии согласования времени и даты встречи», — добавил функционер.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.