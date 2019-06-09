Тренер сборной Сан-Марино заявил, что его команда не скоро поднимется на уровень россиян

Наставник сборной Сан-Марино Франко Варрелла после поражения от команды России в отборочном матче чемпионата Европы-2020 заявил коллектив Станислава Черчесова входит в восьмёрку лучших команд мира.

«Когда сборная Сан-Марино сможет на равных играть против команды России? Наверное, когда нас с вами уже не будет в этом мире. Чемпионат мира показал, что сборная России входит число лучших команд мира, как минимум в восьмёрку. Сейчас сборная России может одолеть любого соперника», — сказал тренер Сан-Марино после матча.

Также Варрелла добавил, что после третьего пропущенного мяча его команда существенно сдала.

Ранее тренер сборной Сан-Марино выделил Дзюбу и Оздоева.