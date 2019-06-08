Тренер сборной Сан-Марино выделил Дзюбу и Оздоева

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поблагодарил сборную России за то, что футболисты праздновали голы не слишком активно, а также выделил нескольких игроков из состава соперников.
Тренер сборной Сан-Марино выделил Дзюбу и Оздоева
  • ©rfs.ru

«Мы ожидали, что матч получится сложным и болезненным для нас, ожидали, что сборная России захочет забить больше семи голов. Соперник проявил уважение к Сан-Марино, после определённого количества голов игроки праздновали уже не так активно. В составе сборной России выделю капитана Артёма Дзюбу, он забил больше всех, отлично руководил игрой, а также выделю Магомеда Оздоева», — сказал Варрелла после матча.

Поединок квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино, который проходил в Саранске, завершился победой хозяев со счётом 9:0.

Ранее Черчесов заявил, что ему хочется и в Нижнем Новгороде показать хороший результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить