Тренер сборной Сан-Марино выделил Дзюбу и Оздоева

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поблагодарил сборную России за то, что футболисты праздновали голы не слишком активно, а также выделил нескольких игроков из состава соперников.

«Мы ожидали, что матч получится сложным и болезненным для нас, ожидали, что сборная России захочет забить больше семи голов. Соперник проявил уважение к Сан-Марино, после определённого количества голов игроки праздновали уже не так активно. В составе сборной России выделю капитана Артёма Дзюбу, он забил больше всех, отлично руководил игрой, а также выделю Магомеда Оздоева», — сказал Варрелла после матча.

Поединок квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино, который проходил в Саранске, завершился победой хозяев со счётом 9:0.

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