Тренер сборной Сан-Марино выделил Дзюбу и Оздоева
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«Мы ожидали, что матч получится сложным и болезненным для нас, ожидали, что сборная России захочет забить больше семи голов. Соперник проявил уважение к Сан-Марино, после определённого количества голов игроки праздновали уже не так активно. В составе сборной России выделю капитана Артёма Дзюбу, он забил больше всех, отлично руководил игрой, а также выделю Магомеда Оздоева», — сказал Варрелла после матча.
Поединок квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино, который проходил в Саранске, завершился победой хозяев со счётом 9:0.
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