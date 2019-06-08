Боец UFC Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор потерялись, я настоящий чемпион

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил, что считает себя настоящим чемпионом организации в лёгком весе.

«У нас есть Тирамису Хабиб и Макнаггетс Макгрегор. Они оба потерялись! Они не знают, что вообще происходит! Даже Дастин Порье сказал, что я явлюсь настоящим чемпионом», — приводит слова спортсмена официальный сайт UFC.

Он также подчеркнул, что является самим собой, в то время, как остальным людям свойственно меняться. По его словам, он настолько сосредоточен, что даже потерял счёт своим боям.

«Меня волнуют более важные вещи — моя форма, сердцебиение и так далее», — добавил Фергюсон.

8 июня Фергюсон встретится в поединке с Дональдом Серроне.

Ранее Уайт рассказал о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова.

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