Боец UFC Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор потерялись, я настоящий чемпион
«У нас есть Тирамису Хабиб и Макнаггетс Макгрегор. Они оба потерялись! Они не знают, что вообще происходит! Даже Дастин Порье сказал, что я явлюсь настоящим чемпионом», — приводит слова спортсмена официальный сайт UFC.
Он также подчеркнул, что является самим собой, в то время, как остальным людям свойственно меняться. По его словам, он настолько сосредоточен, что даже потерял счёт своим боям.
«Меня волнуют более важные вещи — моя форма, сердцебиение и так далее», — добавил Фергюсон.
8 июня Фергюсон встретится в поединке с Дональдом Серроне.
Ранее Уайт рассказал о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова.