Уайт рассказал о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал об уверенности бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в собственных силах.
Уайт рассказал о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова
  • Reuters

«Макгрегор на 100% уверен, что может побить Нурмагомедова. Он хочет реванша, считая, что заслужил его больше всех остальных. Но нужно посмотреть, как сложатся бои. В эти выходные будет большой поединок Фергюсона и Серроне, потом в сентябре — встреча Хабиба с Порье в Абу-Даби. А там уже посмотрим», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

В первом поединке между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся на турнире UFC 229 в октябре прошлого года, ирландец проиграл сдачей российскому спортсмену.

Ранее сообщалось, почему Нурмагомедов — явный фаворит в бою с Порье.

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