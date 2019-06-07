Уайт рассказал о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал об уверенности бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в собственных силах.

«Макгрегор на 100% уверен, что может побить Нурмагомедова. Он хочет реванша, считая, что заслужил его больше всех остальных. Но нужно посмотреть, как сложатся бои. В эти выходные будет большой поединок Фергюсона и Серроне, потом в сентябре — встреча Хабиба с Порье в Абу-Даби. А там уже посмотрим», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

В первом поединке между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся на турнире UFC 229 в октябре прошлого года, ирландец проиграл сдачей российскому спортсмену.

Ранее сообщалось, почему Нурмагомедов — явный фаворит в бою с Порье.