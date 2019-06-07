Власти Петербурга заявили о росте интереса горожан к спорту

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не устал от футбола и что интерес к спорту, напротив, заметно растёт. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как рассказал Кириллов, 42% петербуржцев заботятся о своём здоровье и физической форме.

«Жители города любят спорт», — отметил он.

По его словам, в Петербурге развиты транспортная, гостиничная, логистическая и другие инфраструктуры, что позволяет проводить спортивные мероприятия на высшем уровне.

Ранее министр спорта России Павел Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.

Как передавал Newinform, на ПМЭФ также прошла панельная сессия «Россия — Африка».