Власти Петербурга заявили о росте интереса горожан к спорту
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Как рассказал Кириллов, 42% петербуржцев заботятся о своём здоровье и физической форме.
«Жители города любят спорт», — отметил он.
По его словам, в Петербурге развиты транспортная, гостиничная, логистическая и другие инфраструктуры, что позволяет проводить спортивные мероприятия на высшем уровне.
Ранее министр спорта России Павел Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.
Как передавал Newinform, на ПМЭФ также прошла панельная сессия «Россия — Африка».