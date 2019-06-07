Власти Петербурга заявили о росте интереса горожан к спорту

Короткая ссылка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не устал от футбола и что интерес к спорту, напротив, заметно растёт. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Власти Петербурга заявили о росте интереса горожан к спорту
  • ©pixabay.com

Как рассказал Кириллов, 42% петербуржцев заботятся о своём здоровье и физической форме.

«Жители города любят спорт», — отметил он.

По его словам, в Петербурге развиты транспортная, гостиничная, логистическая и другие инфраструктуры, что позволяет проводить спортивные мероприятия на высшем уровне.

Ранее министр спорта России Павел Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.

Как передавал Newinform, на ПМЭФ также прошла панельная сессия «Россия — Африка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить