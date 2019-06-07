Барбашёв заявил, что не хочет думать о близости завоевания Кубка Стэнли

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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Барбашёв заявил, что не хочет думать о близости завоевания Кубка Стэнли
  • Reuters

«Одна победа до чемпионства? Пока не хочется об этом даже думать. Надо спокойно отреагировать на победу и сохранить эмоции. У нас есть пара дней на отдых. Да, шанс есть и мы будем за него биться», — приводит слова Барбашёва пресс-служба НХЛ.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в пятом матче и вышел вперёд в серии — 3:2. Шестая игра пройдёт в Сент-Луисе 10 июня.

Ранее сообщалось, что в НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.

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