Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, представила свою версию произошедшего

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Модель Нажила Триндади рассказала об инциденте в одном из отелей Парижа, где, по её словам, она подверглась насилию со стороны бразильского футболиста Неймара.
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, представила свою версию произошедшего
  • Reuters

«Мне очень хотелось встретиться с ним. В отеле Неймар вёл себя агрессивно и был совершенно не похож на того человека, которого я знала. Он целовал меня, начал раздевать, поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал грубым. Мне было больно, я громко сказала: «Хватит, мне больно». Но он не останавливался и больше не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня, начал насиловать и бить», — заявила девушка в интервью телеканалу SBT.

Триндади добавила, что хочет наказания для футболиста и деньги здесь играют не главную роль.

Ранее было опубликовано видео конфликта Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

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