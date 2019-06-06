Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, представила свою версию произошедшего

Модель Нажила Триндади рассказала об инциденте в одном из отелей Парижа, где, по её словам, она подверглась насилию со стороны бразильского футболиста Неймара.

«Мне очень хотелось встретиться с ним. В отеле Неймар вёл себя агрессивно и был совершенно не похож на того человека, которого я знала. Он целовал меня, начал раздевать, поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал грубым. Мне было больно, я громко сказала: «Хватит, мне больно». Но он не останавливался и больше не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня, начал насиловать и бить», — заявила девушка в интервью телеканалу SBT.

Триндади добавила, что хочет наказания для футболиста и деньги здесь играют не главную роль.

Ранее было опубликовано видео конфликта Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.