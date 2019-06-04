«Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева

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Махачкалинский «Анжи», покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2018/2019, попрощался с главным тренером команды Магомедом Адиевым.

«Главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почёт, которыми прониклись к махачкалинцам не только поклонники в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана действительно народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи». Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всё!» — гласит официальное заявление клуба.

Адиев возглавлял «Анжи» с 2018 года. Под руководством тренера в прошлом сезоне команда заняла 15-е место и вылетела из РПЛ.

Ранее главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой.

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