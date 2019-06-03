Главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев попрощался с командой после окончания срока своего контракта.

«Хотел бы сказать спасибо каждому, кто поддерживал команду и лично меня на протяжении этого года. В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство клуба в лице его президента Османа Гаирбековича Кадиева, спортивного директора Александра Танцюры и советника президента Владимира Шуклина», — написал Адиев в своём Instagram.

По его словам, именно эти люди поверили в него, когда его назначали на пост. Также он поблагодарил болельщиков команды, футболистов и персонал.

«Анжи» покинул Российскую премьер-лигу после нынешнего сезона. Дагестанский коллектив занял 15-е место.

Ранее футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил надежду, что «Анжи» продолжит своё существование.