Футболист «Локомотива» Тарасов надеется, что «Анжи» продолжит своё существование

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о ситуации с махачкалинским клубом «Анжи».
Футболист «Локомотива» Тарасов надеется, что «Анжи» продолжит своё существование
  • РИА Новости

«Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из «Анжи». Надеюсь, команда выживет — ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он отметил, что подобные проблемы необходимо решать, чтобы футбол в России развивался.

«Амкар», «Тосно» год назад после победы в Кубке, сейчас «Анжи»… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб — государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чём не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить», — добавил хавбек.

Махачкалинский клуб начал испытывать проблемы с финансированием практически с самого старта сезона, по итогам которого не сумел сохранить прописку в Российской премьер-лиге и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее стало известно, что «Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.

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