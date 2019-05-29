«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

Махачкалинский клуб «Анжи» не сможет принять участие в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгения Летина.

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.

По словам Летина, «Анжи» может попробовать пройти процедуру лицензирования для выступления в Профессиональной футбольной лиге — третьем по значимости дивизионе российского чемпионата.

Ранее в РФС заявили о готовности организации оказать поддержку «Анжи».