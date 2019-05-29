«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгения Летина.
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
По словам Летина, «Анжи» может попробовать пройти процедуру лицензирования для выступления в Профессиональной футбольной лиге — третьем по значимости дивизионе российского чемпионата.
Ранее в РФС заявили о готовности организации оказать поддержку «Анжи».