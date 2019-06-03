Усик сделал прогноз на повторный бой Джошуа с Руисом

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Украинский боксёр Александр Усик считает, что причиной поражения Энтони Джошка стала психология британца.

«Невероятно, но это бокс. В следующем бою Джошуа победит за первые два-три раунда. Я не понимаю, что произошло. Вероятно, дело было в психологии. Сначала он должен был драться с Джарреллом Миллером, потом соперником стал Энди Руис. Возможно, это оказало влияние на психологию при подготовке к бою», — сказал Усик журналистам после боя.

Энди Руис сумел нокаутировать Энтони Джошуа в 7-м раунде бой и завладеть чемпионскими поясами по четырём разным версиям.

Ранее сообщалось, что Боксёр Руис посвятил свою победу над Джошуа полным людям, в которых никто не верит.

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