Усик сделал прогноз на повторный бой Джошуа с Руисом

Украинский боксёр Александр Усик считает, что причиной поражения Энтони Джошка стала психология британца.

«Невероятно, но это бокс. В следующем бою Джошуа победит за первые два-три раунда. Я не понимаю, что произошло. Вероятно, дело было в психологии. Сначала он должен был драться с Джарреллом Миллером, потом соперником стал Энди Руис. Возможно, это оказало влияние на психологию при подготовке к бою», — сказал Усик журналистам после боя.

Энди Руис сумел нокаутировать Энтони Джошуа в 7-м раунде бой и завладеть чемпионскими поясами по четырём разным версиям.

Ранее сообщалось, что Боксёр Руис посвятил свою победу над Джошуа полным людям, в которых никто не верит.