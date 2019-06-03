Боксёр Руис посвятил свою победу над Джошуа полным людям, в которых никто не верит
«Ни один другой боксёр-тяжеловес не хотел принимать этот бой, так почему мне нельзя было поверить в себя? Я посвящаю эту победу всем полным людям, которых считают аутсайдерами, в которых никто не верит из-за лишнего веса», — цитирует Руиса BJPenn.
Американский боксёр мексиканского происхождения Энди Руис нанёс бывшему чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа первое поражение в карьере, нокаутировав его в седьмом раунде боя.
Ранее Кличко заявил, что чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее.