Боксёр Руис посвятил свою победу над Джошуа полным людям, в которых никто не верит

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, боксёр-тяжеловес Энди Руис прокомментировал свой бой с бывшим обладателем титулов, британцем Энтони Джошуа.

«Ни один другой боксёр-тяжеловес не хотел принимать этот бой, так почему мне нельзя было поверить в себя? Я посвящаю эту победу всем полным людям, которых считают аутсайдерами, в которых никто не верит из-за лишнего веса», — цитирует Руиса BJPenn.

Американский боксёр мексиканского происхождения Энди Руис нанёс бывшему чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа первое поражение в карьере, нокаутировав его в седьмом раунде боя.

Ранее Кличко заявил, что чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее.