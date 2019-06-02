Кличко: чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко не остался в стороне от результата боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

«Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне проходили через поражения и поднимались, становясь ещё сильнее. История повторяется с Энтони Джошуа, но проигрыш закаляет характер. Поздравляю нового и первого в истории мексикано-американского чемпиона в супертяжёлом весе Энди Руиса», — написал Кличко в Twitter.

Британец Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере, проиграв нокаутом Энди Руису и потеряв пояса чемпиона мира по четырём различным версиям.

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