Рябинский отреагировал на критику Уткина относительно нездорового питания

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что комментатор Василий Уткин не впервые критикует его промоутерскую компанию и подопечного Александра Поветкина, поэтому он не будет реагировать на подобные выпады.

«Даже отвечать ему нет желания. Реагировать на всякие глупости — последнее дело. Вася не впервые задирается на «Мир бокса», и в частности на Сашу Поветкина. Видимо, у него есть личные счёты с нами. Ради бога, пускай говорит. Любой нормальный и здоровый человек поймёт, что я пошутил», — цитирует Рябинского «Чемпионат».

Также промоутер предположил, что подобная реакция Василия Уткина была обусловлена алкогольным опьянением.

Ранее Уткин раскритиковал боксёрского промоутера Рябинского за пост о нездоровом питании.