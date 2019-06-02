Уткин раскритиковал боксёрского промоутера Рябинского за пост о нездоровом питании

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Известному футбольному комментатору Василию Уткину не понравилась реакция главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского на победу боксёра Энди Руиса — младшего над бывшим обладателем четырёх поясов в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Уткин раскритиковал боксёрского промоутера Рябинского за пост о нездоровом питании
  • ©Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Этот бой — просто какая-то пропаганда нездорового питания», — написал Рябинский в Twitter, прикрепив фото поединка Руиса и Джошуа.

«От имени московского толстячества хотел бы напомнить Андрею Рябинскому, что не существует менее здорового питания, чем то, после которого боксёры сдают положительные анализы на допинг. А с бойцами Рябинского такое случалось не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть желание, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингёров, злонамеренных, неосторожных или неотёсанных — неважно», — написал комментатор в Telegram-канале «Настоящий РадиоУткин».

Андрей Рябинский — промоутер российского боксёра Александра Поветкина, допинг-пробы которого в 2016 году дважды дали положительный результат.

Ранее боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа.

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