Уткин раскритиковал боксёрского промоутера Рябинского за пост о нездоровом питании
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«Этот бой — просто какая-то пропаганда нездорового питания», — написал Рябинский в Twitter, прикрепив фото поединка Руиса и Джошуа.
«От имени московского толстячества хотел бы напомнить Андрею Рябинскому, что не существует менее здорового питания, чем то, после которого боксёры сдают положительные анализы на допинг. А с бойцами Рябинского такое случалось не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть желание, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингёров, злонамеренных, неосторожных или неотёсанных — неважно», — написал комментатор в Telegram-канале «Настоящий РадиоУткин».
Андрей Рябинский — промоутер российского боксёра Александра Поветкина, допинг-пробы которого в 2016 году дважды дали положительный результат.
Ранее боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа.