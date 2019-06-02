Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа

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Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Просто хочу поблагодарить Бога за эту победу. Без него сегодняшняя победа была бы невозможной. Отлично себя чувствую. Это то, о чём я мечтал, и то, ради чего упорно работал», — цитирует спортсмена BoxingScene.

По его словам, он до сих пор не может поверить, что смог воплотить свою мечту в реальность. Он также вспомнил, как оказался в нокдауне в третьем раунде поединка.

«Это сделало меня только сильнее и укрепило стремление к победе. После этого я его просто отправил в нокдаун в ответ», — сказал Руис.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере. 

Ранее экс-боксёр Льюис поздравил Руиса с победой над Джошуа.

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