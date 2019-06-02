Экс-боксёр Льюис поздравил Руиса с победой над Джошуа

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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение своего соотечественника Энтони Джошуа от мексиканца Энди Руиса.
Экс-боксёр Льюис поздравил Руиса с победой над Джошуа
  • Reuters

«Я даже не знаю, что сейчас сказать. Но я хочу поздравить Энди Руиса с тем, что он стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в тяжёлом весе», — написал Льюс в своём Twitter.

Он также пожелал Джошуа сделать правильные выводы из поражения. По его мнению, экс-чемпион сможет со всем справиться. 

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере. 

Ранее Уайлдер заявил, что Джошуа не был настоящим чемпионом.

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