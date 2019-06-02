Уайлдер о поражении Джошуа: он не был настоящим чемпионом

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса.

«Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь знаем, кто от кого бегал», — написал Уайлдер в своём Twitter.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере.

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.