Уайлдер о поражении Джошуа: он не был настоящим чемпионом

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Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса.
Уайлдер о поражении Джошуа: он не был настоящим чемпионом
  • Reuters

«Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь знаем, кто от кого бегал», — написал Уайлдер в своём Twitter.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере. 

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.

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