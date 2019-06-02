Баскетболист Зеллер запустил кампанию по сбору средств на новый контракт одноклубника
- @CodyZeller
«Лишь месяц остался до старта рынка свободных агентов! Но уже начинаем сбор средств», — написал баскетболист в Twitter, прикрепив фото, где он продаёт лимонад. Рядом с ним находится табличка с надписью: «Сохраним Кембу в «Шарлотт».
Only one month until free agency starts in the NBA! Fundraising has already begun though! pic.twitter.com/W0R6KFnXT2— Cody Zeller (@CodyZeller) 1 июня 2019 г.
В прошлом сезоне Уокер набирал 25,6 очка + 5,9 передачи за игру, попав в третью символическую сборную сезона. В случае если «Шарлотт» предложит ему максимальный пятилетний контракт, общая сумма договора составит $221 млн.
Ранее сообщалось, что Харден сыграет за сборную США на КМ по баскетболу в Китае.