Баскетболист Зеллер запустил кампанию по сбору средств на новый контракт одноклубника

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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер начал продавать лимонад, чтобы насобирать денег на продление контракта с защитником команды Кембой Уокером.
Баскетболист Зеллер запустил кампанию по сбору средств на новый контракт одноклубника
  • @CodyZeller
  • Twitter

«Лишь месяц остался до старта рынка свободных агентов! Но уже начинаем сбор средств», — написал баскетболист в Twitter, прикрепив фото, где он продаёт лимонад. Рядом с ним находится табличка с надписью: «Сохраним Кембу в «Шарлотт».

В прошлом сезоне Уокер набирал 25,6 очка + 5,9 передачи за игру, попав в третью символическую сборную сезона. В случае если «Шарлотт» предложит ему максимальный пятилетний контракт, общая сумма договора составит $221 млн.

Ранее сообщалось, что Харден сыграет за сборную США на КМ по баскетболу в Китае.

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