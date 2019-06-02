СМИ: Харден сыграет за сборную США на КМ по баскетболу в Китае

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден выступит в составе сборной США на Кубке мира 2019 года в Китае.

Как сообщает журналист The New York Times Марк Штейн в своём Twitter, Харден наряду с защитником «Шарлотт Хорнетс» Кембой Уокером и форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвисом уже дали предварительное согласие на участие в турнире.

Отмечается, что тренировочный сбор начнётся через два месяца в Лас-Вегасе.

Мировое первенство по баскетболу будет проводиться с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Соперниками сборной США на групповом этапе станут команды Турции, Чехии и Японии.

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