Тренер сборной России по баскетболу оценил шансы Хвостова сыграть на КМ-2019

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Тренер сборной России по баскетболу Сергей Вознюк высказал мнение о перспективах травмированного защитника Дмитрия Хвостова выступить на Кубке мира 2019 года в Китае.
Тренер сборной России по баскетболу оценил шансы Хвостова сыграть на КМ-2019
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«Дима — очень сильный первый номер, который и опытнее многих других на этой позиции, и более мастеровитый. К сожалению, на данном этапе мало шансов, что он успеет восстановиться. Но уверен, тренерский штаб найдёт выход из положения», — приводят слова Вознюка «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее сообщалось, что глава РФБ назвал травму Хвостова серьёзной потерей для сборной России по баскетболу.

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