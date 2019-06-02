Тарпищев оценил выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянок во втором в сезоне турнире серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Тарпищев оценил выступление российских теннисисток на «Ролан Гаррос»
  • Анастасия Потапова / © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Говоря о выступлении девушек... можно сказать так: молодые не созрели, ветераны не смогли. Молодёжь играет неровно. Та же Потапова — то блеск, то треск. Нервная система не выдерживает ритм двухнедельного турнира», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Евгения Родина, Вера Звонарёва, Софья Жук, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова завершили выступления в первом круге, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина — во втором, а Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова — в третьем.

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