Хачанов объяснил, за счёт чего ему удалось выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Карен Хачанов объяснил, за счёт чего ему удалось победить словака Мартина Клижана в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Хачанов объяснил, за счёт чего ему удалось выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
  • © Sina Schuldt/dpa
  • globallookpress.com

«Думаю, я провёл хороший матч. Чувствовал с самого начала, что он немного устал после двух пятисетовых поединков. Этот момент стал определяющим», — цитирует россиянина официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он подчеркнул, что старался не делать слабых ударов, так как соперник мог этим воспользоваться. По его мнению, Клижан бывает очень непредсказуем во время игры.

«Я нормально играл с самого начала. В начале второго сета появились «качели», но я выдержал. Скорее всего, этот эпизод оказался решающим», — сказал Хачанов.

В следующем круге Хачанов встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

Ранее сообщалось, что пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс.

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