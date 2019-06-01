Отец Черышева: Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал

Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, поделился воспоминаниями об испанском хавбеке Хосе Антонио Рейесе, погибшем в ДТП в возрасте 35 лет.

«Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушёл такой замечательный человек», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.

Он отметил, что пересекался с испанцем во времена своей работы тренером в «Севилье».

«А в «Зените» виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы ещё и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря», — добавил специалист.

1 июня стало известно, что Рейес погиб в ДТП в Испании. На момент смерти ему было 35 лет.

Ранее СМИ сообщили подробности ДТП, в котором погиб Рейес.