Журналист из Дортмунда: Клопп не сильно изменился с момента ухода из «Боруссии»

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Немецкий режиссёр и журналист Фредди Рёккенхаус рассказал, как изменился тренер Юрген Клопп с тех пор, как закончил работу в дортмундской «Боруссии».
Журналист из Дортмунда: Клопп не сильно изменился с момента ухода из «Боруссии»
  • ©Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Не думаю, что он сильно изменился. Его философия осталась прежней. Он так же хорошо мотивирует игроков, знает, как на них повлиять, чтобы добиться необходимого результата», — заявил эксперт в интервью RT.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо помнить о разном финансовом положении «Боруссии» и «Ливерпуля».

«Англичане могут себе позволить потратить £75 млн на защитника Вирджила ван Дейка или нападающих, подобных Мохаммеду Салаху и Садио Мане, и выплачивать им большие гонорары. В то же время когда такие игроки, как Роберт Левандовски, достигали определённого уровня, «Боруссия» была вынуждена их продавать», — добавил журналист.

Ранее Рёккенхаус дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

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