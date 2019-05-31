Журналист из Дортмунда: Клопп не сильно изменился с момента ухода из «Боруссии»

Немецкий режиссёр и журналист Фредди Рёккенхаус рассказал, как изменился тренер Юрген Клопп с тех пор, как закончил работу в дортмундской «Боруссии».

«Не думаю, что он сильно изменился. Его философия осталась прежней. Он так же хорошо мотивирует игроков, знает, как на них повлиять, чтобы добиться необходимого результата», — заявил эксперт в интервью RT.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо помнить о разном финансовом положении «Боруссии» и «Ливерпуля».

«Англичане могут себе позволить потратить £75 млн на защитника Вирджила ван Дейка или нападающих, подобных Мохаммеду Салаху и Садио Мане, и выплачивать им большие гонорары. В то же время когда такие игроки, как Роберт Левандовски, достигали определённого уровня, «Боруссия» была вынуждена их продавать», — добавил журналист.

Ранее Рёккенхаус дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.