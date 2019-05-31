Немецкий журналист дал неожиданный прогноз на исход финала Лиги чемпионов

Немецкий футбольный эксперт Фредди Рёккенхаус не уверен, что команде Юргена Клоппа удастся выиграть финал Лиги чемпионов.

«Многие считают «Ливерпуль» фаворитом, но я не настолько в этом уверен. «Тоттенхэм» работает, как хорошо смазанный мотор. Именно поэтому я не люблю делать ставки. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы Клопп добился этого успеха. Но, основываясь на выступлении подопечных Маурисио Почеттино, предположу, что выиграют именно они», — заявил журналист в интервью RT.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.