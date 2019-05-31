Немецкий журналист дал неожиданный прогноз на исход финала Лиги чемпионов

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Немецкий футбольный эксперт Фредди Рёккенхаус не уверен, что команде Юргена Клоппа удастся выиграть финал Лиги чемпионов.
Немецкий журналист дал неожиданный прогноз на исход финала Лиги чемпионов
  • Reuters

«Многие считают «Ливерпуль» фаворитом, но я не настолько в этом уверен. «Тоттенхэм» работает, как хорошо смазанный мотор. Именно поэтому я не люблю делать ставки. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы Клопп добился этого успеха. Но, основываясь на выступлении подопечных Маурисио Почеттино, предположу, что выиграют именно они», — заявил журналист в интервью RT.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.

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