Ерохин рассказал, в чём секрет успеха Семака

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин считает, что профессионализм главного тренера клуба Сергея Семака является залогом его успешной деятельности во главе команды.
Ерохин рассказал, в чём секрет успеха Семака
  • РИА Новости

«Он главный тренер, с уважением относящийся к своим подопечным. Секрета его успешности нет, всё дело в профессионализме и видении футбола, которое он умело передаёт игрокам. Каждый из нас чётко осознаёт, что от него требуется. Я уже упоминал о микроклимате в команде. Все эти факторы вместе и дают положительный результат», — заявил Ерохин в беседе с журналистом RT.

Также футболист добавил, что главный тренер «Зенита» часто подбадривал его в период восстановления от травмы.

Ранее Ерохин объяснил, почему не поехал праздновать чемпионство «Зенита» в аэропорт.

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